Classifica Serie A 2024/25

Di giornata in giornata, di partita in partita eccoLotta scudetto, corsa salvezza per evitare la retrocessione e qualificaizone ai posti Champions League, Europa League e Conference League? Tutto è chiaro con la nostra classifica che sarà aggiornata in tempo reale anche durante le singole giornate e le singole partite.Ricordiamo che le prime 4 squadre disputeranno la prossima Champions League (il quinto posto va conquistato durante l'anno con i risultati dei percorsi europei, come per la passata annata), la quinta arrivata accederà alla prossima Europa League insieme alla vincitrice della Coppa Italia, mentra la sesta andrà in Conference League. Nel caso in cui la vincente della Coppa Italia sia già qualificata alla prossima Champions League tramite piazzamento in classifica (primi 4 posti) o tramite la vittoria dell'Europa League allora sarà la sesta piazzata a partecipare all'Europa League e la settima classificata verrà promossa in Conference League.

La lotta per non retrocedere riguarderà, anche quest'anno le ultime tre posizioni in classifica ovvero coloro che si piazzeranno dopo l'ultima giornata nelle posizioni 18, 19 e 20.