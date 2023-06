Ambetto da poca roba ma è festa e chissà quanti si occuperanno di calcio e quanti no. Ambetto Ber-Bar e passa la paura. In Sassuolo-Fiorentina non so se la Viola farà la Viola vera, c'è una finale di Conference League che ingolosisce e fa paura allo stesso tempo (ed arriva dopo quella di Coppa Italia). Immagino quanto i vertici di questo nostro calcio abbiano il terrore di perderle tutte e tre. E visto che la più favorita delle nostre, la Roma, è stata sconfitta... Ma c'è ancora tutto da giocare e magari chissà si vinceranno entrambe. Stasera intanto tocca a Berardi che vuole chiudere con il suo stampino. Ed ecco il "Ber".



Rivincita in Puglia tra Bari e Sudtirol. Hanno vinto 1-0 gli uomini di Bisoli, è stata una partita in cui le due squadre hanno tirato su il brodo con la forchetta fino all'occasione di Mazzocchi, sprecata malamente, e al gol di Rover al 92'. Peggio di come hanno fatto i pugliesi all'andata non si può neanche pensare di metterlo in pratica, credo che in casa loro facciano il pieno di benzina fin da subito perchè è un'occasione che è impossibile gettare. Ed ecco il "Bar".



Sassuolo-Fiorentina marcatore-si' Berardi (quota 2,25)

Bari-Sudtirol 1 (1,90)



Ambo da 4,27 volte la posta