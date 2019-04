Champions League, atto secondo dei quarti di finale. Quello che ci interessa da vicino. Perchè c'è la Juve ad Amsterdam.



Allora, non scherziamo: una volta alla tv per assistere al sorteggio, tutto il mondo bianconero non presente a Nyon tifava che uscisse in primis il Porto e in secundis l'Ajax. Giusto, ovvio, naturale. Arrivò la palletta degli olandesi e quindi bisogna non essere felici, di più.



Chiaro che avvicinandosi alla partita, l'affaire Ronaldo ha reso le cose più complesse ma solo sulla carta. Non ci può essere match sui due confronti con i ragazzini terribili. Ma io dico di più, per me la Juve vince questa. E chissà quanta Italia sarà del mio stesso avviso. Per tifo e/o per altro, importa poco.



L'altra sfida è a Manchester, dove contro lo United sale il Barcellona. Niente da dire, anche qui favoritissimi sui due confronti sono Messi & Suarez. La prima striscia di Solskjaer è stata esaltante, adesso i diavoli risultano molto meno indiavolati



Vuoi vedere che è la serata delle vittorie in trasferta? Noi firmiamo, dateci la penna.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Ajax-Juventus 2 (quota 2,32)



Manchester Utd.-Barcellona 2 (2,08)





L'ambo vale 4,82 volte la posta.