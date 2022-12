Dopo Reggina-Frosinone, nella quale i ciociari hanno passeggiato, ce n'è un'altra molto ma molto interessante anche sulla carta. Perchè nel Lazio arriva il Pisa e basterebbe dire che i toscani sono imbattuti da undici gare, addirittura più (sono nove) della capolista. Meglio di cosi'? Guardiamo le ultime nove, una contro l'altra: i pareggi sono cinque, asdolutamente non pochi. E vista l'imbattibilità al momento e non soltanto ma anche la quota della X (in salita), non ci penso due volte. Oltretutto la capolista ha preso vantaggio e un punto non sarebbe da buttate dalla finestra.Tre numeri intriganti vengono fuori dal gol di Ascoli-Genoa (che non giocano), Sudtirol-Ternana e Bari-Modena. Nella prima ci sono i rossoblù di Gilardino - che hanno appena festeggiato il nuovo tecnico battendo per 2-0 l'incrollabile Sudtirol - in trasferta con l'Ascoli. Non si incontrano se non in Coppa Italia e nelle due più recenti le reti non si sono fatte attendere. Nella seconda il Sudtirol caduto a Marassi vuold rialzarsi subito ma la Ternana è terza in classifica e non è una cosetta facile facile. Due volte si sono incrociate e due volte è spuntato il gol. Nella terza il Bari che avrà finito di fare festa per il Marocco di Cheddira solo un'ora prima riceve il Modena. Nelle ultime cinque quattro volte è stato gol.Quote per niente basse e anche senza la X verrebbe fuori qualcosa di carino. Ma con quel pareggio è un albero di Natale con i regali sotto. E noi scartiamo, scartiamo, scartiamo. O almeno proviamo, proviamo, proviamo...