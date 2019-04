Tutto o quasi all'insegna della vittoria in casa, in questo venerdì pre-pasquale. A partire della Ligue 1. Digione-Rennes è propellente soltanto per i primi che debbono assolutamente vincere, pena l'andare alla deriva al più presto. Difficile dire chi si troveranno davanti, quale edizione del Rennes. Ma questi tre punti non si possono lasciare per terra. Allo stesso modo la deve pensare il Lione, che incontra un Angers già salvo. I punti Europa sono quelli dei padroni di casa. E via andare.



Nella Championship inglese la grande capolista, il Norwich, non dovrebbe nemmeno fare troppi sforzi per lasciare a terra lo Sheffield più debole, il Wednesday.



Si chiude con il Portogallo e con l'unica partita in cui vedo qualcosa a favore degli ospiti. In Guimaraes-Aves c'è molto in ballo per loro e poco, pochissimo per chi li ospita. La doppia X2 dovrebbe avere più senso di quello che possa sembrare in apparenza. E la quota che sfiora la pari mette l'acquolina in bocca.





I CONSIGLI PER VENERDI':



Digione-Rennes 1 (quota 2,79)



Lione-Angers 1 (1,33)



Norwich-Sheffield W. 1 (1,55)



Guimaraes-Aves X2 (1,97)





La quaterna vale 11,3 volte la posta