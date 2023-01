Sì d'accordo che il Monza da quando è arrivato Palladino è un'altra squadra. Sì d'accordo che Berlusconi ha battuto 28 volte l'Inter ma con il Milan. D'accordo tutto ma se Simone Inzaghi trova gli uomini che hanno battuto - e con grande merito - la capolista Napoli mette in scarsella altri tre punti, anche in Brianza. Ora i nerazzurri non possono fermarsi, tanto più in partite dove sono nettamente favoriti. Come questa.Sulla Juventus di oggi ho molti più dubbi, nonostante si riveda Di Maria. Perché l'Udinese ha tirato seimila volte in porta con l'Empoli (prendendola di rado, questo è vero) e può incidere sulla partita. Soprattutto se la Juve è quella che ancora non si sa bene come abbia fatto a non prendere almeno una rete a Cremona. Il gol sembra caduto dal cielo.Più o meno quello che può capitare a Firenze dove arriva un Sassuolo abbacchiato e acciaccato in casa da una Samp molto più vispa. La verve di Berardi però è quella giusta per farci ritrovare un Sassuolo diverso da quello del Mapei, i viola stanno bene e potrebbero vincerla ma sembra comunque il classico gol.Villarreal-Real Madtid è stampato come una banconota. Solo all'ultima i blancos non hanno subìto reti ma i loro numeri in questo senso sono chiarissimi, segnano e ne prendono come fosse il gioco della sedia ad una festa di quattordicenni.Chiudo la (eventuale) cinquina con una partita di un campionato che non inserisco mai mai e proprio mai. Quello olandese. Ma ho visto l'AZ sdraiare a Bergamo in amichevole l'Atalanta e mi ha fatto una bella impressione, il Vitesse in condizioni normali non può giocarci contro senza perdere, la quota non è un regalo ma in una cinquina fa brodo.(quota 1,57)(1,83)(1,60)(1,55)(1,55)Cinquina daescluso bonus.