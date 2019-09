Io non posso sapere, non scrutando nella palla di vetro, se questo ambo entrerà. Quello che credo di sapere è che giocate una quota altissima. Andiamo a vedere perché.

L'Italia va a vedersela contro la Finlandia dell'uomo del momento in Premier League, il bomber Pukki (Norwich), senza lo squalificato Verratti e con soli tre punti di vantaggio sui finnici, che stanno disputando un gran bel girone. Le due nazionali arrivano dalle vittorie contro Armenia e Grecia e sono ultra-cariche. Soprattutto i padroni di casa, cui il pronostico chiede pochissimo perché quella più forte - sulla carta - è l'Italia.

Perché il pareggio? Perché alla fine della fiera potrebbe anche essere un risultato non male. Per l'Italia, che terrebbe a distanza di sicurezza quello che al momento è l'avversario più pericoloso; per la Finlandia, perché va ricordato che anche il secondo posto apre una chance di qualificazione. Può darsi che rischiare tutto qui non sia la mano di carte migliore.



La Bosnia di Dzeko e Pjanic va dove eravamo noi giovedì, in Armenia. L'aspetta l'ottimo Mkhitaryan e una squadra che ha fatto bene contro gli azzurri, nonostante la sconfitta finale. I bianchi di Prosinecki invece hanno giocato una stranissima gara contro il Liechtenstein, passeggiando sul vantaggio acquisito e poi mostrando dieci minuti finali fiammeggianti, per gioco e gol. Su quel 5-0 si deve continuare a costruire qualcosa di buono, per avvicinare le due davanti. La combo 2/over 2,5 mi pare più che alta: watussa!





I CONSIGLI PER DOMENICA:



Finlandia-Italia X (quota 3,60)



Armenia-Bosnia 2/over 2,5 (3,18)



L'ambo vale 11,4 volte la posta.