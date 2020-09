, che l'altra sera ci ha fatto soffrire con un manrovescio più che doloroso al 96'. La gara dell'Italia tra l'altro ci ha fatto capire benissimo che la ripresa del calcio è dura per tutti, soprattutto dal punto di vista della condizione fisica. Anche se gli spagnoli hanno giocato l'ultima parte con i tedeschi a caccia del pareggio e - purtroppo per noi - alla fine l'hanno trovato.che ha vinto la sua prima in casa e quindi comanda il gruppo. I gialli ucraini non sono per niente male e non credo che trovino solo sberle in casa avversaria. Sanno orchestrare un bel contropiede e quindi, anche se ovviamente la quota è decisamente più alta perché andare contro i tedeschi non è ciò che faranno tutti. Ribadisco quello che ho scritto qualche riga sopra: il finale contro la Spagna ha messo in mostra gente particolarmente stanca e provata, per cui passare in casa svizzera non sarà una cosetta semplice semplice.. Da quando i greci hanno cambiato molto hanno giocato tre volte in trasferta ed è sempre arrivato l'under. Considerato che il Kosovo non mi pare il Brasile o l'Argentina, questa diventa la base della serata. Prosit.I CONSIGLI PER DOMENICA:(quota 2,18)(3,10)(1,62)Il terno vale 10,9 volte la posta.