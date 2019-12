1) Solo partite del giorno; 2) Alla fine mettete la quota totale. Senza queste basi, la vostra SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato non si può vincere. E nemmeno partecipare. Sono le altre vincenti ad andare in prima pagina lunedì in un pezzo a loro dedicato. Perché rischiare?



Cominciamo da una grande partita di Serie A, Lazio-Juventus. Inzaghi vede i suoi giocare come si fa in Paradiso, Sarri come si fa all'Inferno (anche se col Sassuolo di baby Turati meritava i tre punti). Questo potrebbe essere il dato che riequilibra un ovvio vantaggio a favore della Juve che però mai ha rischiato contro la Lazio (in campionato) come in questo caso. Immobile segna anche mentre sta facendo i compiti con i figli quindi... Combo 1x/gol, la Juve dovrà sudarsela.



L'Atalanta scalda i motori in vista dell'ultimo turno di Champions, che potrebbe qualificarla in un modo che definire rocambolesco sarebbe nulla. Deve scaldarli con la piccola Atalanta di Juric, il Verona, piaciuto nella sconfitta contro la Roma (non del tutto meritata, anzi). Se interpreto al meglio Gasp queste sono partite che gioca ai duecento nel primo tempo per chiuderle presto. E chissà che non ci riesca, la Dea quando gioca bene può fare a sberle con King Toretto.



Più o meno lo stesso mi viene da dire in Bundesliga, tra Borussia Moenchengladbach e Bayern Monaco. L'una è in testa, l'altra è la Lupa di rincorsa, che ha sbattuto all'ultima in casa contro il Bayer Leverkusen. Tirando però 23 volte in porta e avendo palla per il 75%. Match simili si perdono solo negli incubi. Qui può andare a fare la voce grossa dai primi, a "rubare in casa dei ladri", non gli manca niente. Fin da subito.



Il derby di Manchester si gioca all'Etihad Stadium, con due cugine in salute. E se queste cugine sono in salute vince sempre quella del Pep, anche se le assenze non sono poca roba. Ma i rossi hanno rialzato la testa ben giocando (e vincendo) la sfida di lusso col Tottenham di zio Mourinho, che ha abbracciato tutti tornando al Vecchio Trafford. Se il City è la metà del City che si conosce non c'è partita: handicap.



A proposito di Special One, ormai lo spettacolo (e soprattutto i gol) passano per le partite del suo Tottenham. Da quando è arrivato, che numeri: 11 gol fatti e 8 subiti in 4 partite. Sa che in questa stagione ai suoi tifosi può offrire solo spettacolo. E si comporta di conseguenza. Overone, quindi.



P.S. Alto coefficiente di difficoltà, massimo divertimento nel rileggersi la bolla girandosela in mano.



I CONSIGLI PER SABATO:



Lazio-Juventus 1X/gol (quota 2,43)

Atalanta-Verona 1 primo tempo (1,80)

Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco 2 primo tempo (2,00)

Manchester City-Manchester United 1/handicap (1,83)

Tottenham-Burnley over 2,5 (1,62)



La quaterna vale 25,9 volte la posta escluso il bonus.