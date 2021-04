L'Atletico Madrid, dopo aver avuto "enne" punti di vantaggio, sembra essersi fermato e le due contendenti gli sono balzate addosso. Sono lì, a uno e tre punti. Ma c'è un ma. I blancos sono ancora in lizza per la Champions, anzi sono favoriti per passare il turno avendo battuto il Liverpool 3-1 in casa. La testa funzionerà sul doppio binario? E' quello che si sono chiesti anche i quotisti, che danno favorito il Barcellona nonostante si giochi al "Di Stefano". Io,. C'è molto da giocarsi. Addosso al Milan sono scattate Juventus ed Atalanta, ancora in corsa Napoli e Lazio. Gli emiliani hanno buttato un'infinità di punti dalla finestra, soprattutto nell'ultimo periodo, e ora dovrebbero provare a vincere anche se al Tardini si presentasse Rè Artù.Che, dopo aver messo in mostra tutto il cuore possibile nel derby, non possono certo stopparsi in casa di una squadra che è tranquilla. A Udine si debbono fare punti perché Cagliari e Parma sono sempre a un centimetro., ma lo sta facendo a modo suo, segnando su tutti i campi e dichiarandosi battuto solo quando si torna negli spogliatoi. Lo Spezia, sorpresa del torneo, fa lo stesso ma senza perdere.. In due parole, mi aspetto un fracco di gol. Perché le due squadre al momento sono fatte così. E il Pescara deve giocarsela come se fosse in casa, da qui alla conclusione. Quindi gli spazi si moltiplicheranno. E(quota 1,49)(1,77)(1,58)(1,88)(2,37)La cinquina valeescluso bonus.