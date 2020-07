. Quattro squadre. Quando scendono in campo queste deve succedere qualcosa di veramente particolare per dormire. Però, incredibile ma vero, a volte capita. E' successo al Sassuolo nell'ultima gara, a Cagliari: De Zerbi e i suoi erano talmente superiori, in vantaggio di un gol e di un uomo, che hanno fatto flanella (co' sto caldo). I sardi hanno capito che era ora di passare la metà campo, hanno tirato, hanno segnato, hanno pareggiato una partita già persa.Ora però in casaarriva il. Le due saliranno al centro del ring, useranno jab montante gancio diretto e proveranno in tutti i modi a tirarsi giù. Perché è questo che sanno fare e che stanno facendo in questo speciale campionato estivo. "Che prende?" "". C'è quota per inserirla in un discreto terno. Il Milan di Pioli ne ha appena fatti cinque, preparatevi a contare.A proposito dei cinque di Pioli,è uscito dal campo e non è stato a tirarla a lungo: "Dobbiamo scusarci, quando si perde in questo modo è l'unica cosa da dire". Ora gli si para davanti un altro bombardiere come l', mica da ridere.. La Dea è una squadra maestosa che va dritta per il secondo posto e per impressionare il PSG. Segnare segnerà anche qui, non è una previsione difficile.. Ma c'è un però. I Gunners hanno appena strapazzato il City di Guardiola nella semifinale di FA Cup e aspettano la finale con il Chelsea. Ciò che a loro resta della PL è (quasi) allenamento. L'Aston Villa invece sa che per salvarsi deve fare i salti con la motocicletta entrando e uscendo dalla bocca di uno squalo affamato. Il primo salto è qui, tre punti contro un rivale che potrebbe (potrebbe...) pensare ad altro. Niente di facile. Ma senza questo successo la partita di chiusura in casa del West Ham diventerebbe fondamentale come il nulla cosmico.Sassuolo-Milan gol/over 2,5 (quota 1,60)Atalanta-Bologna gol (1,65)Aston Villa-Arsenal 1 (3,30)