Io non ci credo. Non ci credo che la Juve, volata al Wanda Metropolitano con le stigmate della favorita, si faccia frollare la faccia come ha fatto all'andata anche allo Stadium da Simeone e soci. Io non ci credo. Che uno come CR7, nato e cresciuto nelle rivalità contro i cugini, in questo caso della giubba colchonera, insegni ai propri compagni come uscire dalla Champions con sobrietà, semplicità, stringendo la mano al folletto Griezmann. Magari augurandogli di fare il botto e vincersi la mitica Coppa nello stadio biancorosso, il Wanda Metropolitano, peggio ancora splendido e nuovo.

Io non ci credo. Griezmann ha già alzato la Coppa del Mondo con la sua Francia mentre CR7, protagonista assoluto di serate come quella contro la Spagna, doveva riconsegnare le chiavi della stanza.

Io non ci credo. Perchè la Juve ha nelle sue fila l'unico giocatore che guardando tutti in faccia può far partire la musica a palla. Nel loro cervello.

Io non ci credo. Che la foto del Cholo mentre indica la via ai suoi tifosi, resa grande come una parete e attaccata nello spogliatoio bianconero, non sia il purissimo Viagra calcistico più potente che c'è.

E' vero, un gol loro dilaterebbe a dismisura il risultato per noi, bisognerebbe salire sul 4-1 per stecchirli. Troppo difficile. Ma un bello, brutto, fortunato gol che sia nel primo tempo e uno sfolgorante mirabolante gol del raddoppio nella ripresa farebbero pari e patta. Dando enormi spallate alle sicurezze, alle certezze. Facendo scivolare quegli HUEVOS per terra.

I CONSIGLI DEL MARTEDI'

Juventus-Atletico Madrid 1-0 risultato esatto primo tempo/2-0 risultato finale (QUOTA 15,00)