Fulvio Collovati, ex difensore rossonero, analizza il momento del Milan alla Gazzetta dello sport: “Che il Milan fosse una squadra in crescita lo sostengo da tempo. Il gruppo dipende da Zlatan Ibrahimović, inutile girarci intorno. Ma Stefano Pioli è stato bravissimo a creare omogeneità. Squadra corta, tutti si aiutano: i difensori non soffrono quasi mai situazioni di uno contro uno perché c’è sempre un centrocampista in supporto.Nelle coppe il Milan è la storia e l’Europa va rispettata. Ma fossi in Pioli farei un pensierino sullo Scudetto: in questo momento le altre big non sono costanti …”.