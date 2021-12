Ciccio Colonnese, ex difensore dell'Inter, parla a FcInter1908 delle differenze tra l'Inter di Conte e quella di Inzaghi: "Ho sentito dire che l'Inter è sempre forte, vero, ma l'Inter dello scorso anno non ha niente a che vedere con quella di quest'anno. Hakimi è un giocatore che ha una velocità superiore a tutti, Lukaku è diverso da Dzeko. Lo scorso anno era una squadra completamente diversa. La differenza è che ora l'Inter arriva al gol tramite il gioco ed è l'unico calcio che può fare. Non ha la velocità dello scorso anno, non può fare quel calcio, ha bisogno di fare un calcio ragionato".