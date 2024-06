Come può giocare il Bologna con Italiano

Getty Images

Da quando il Bologna ha saputo della volontà di Thiago Motta di andare via c’è sempre stato un solo nome nella testa dei dirigenti:. In scadenza con la Fiorentina e voglioso di cambiare aria. Era il profilo che metteva tutti d’accordo, e così i rossoblù hanno affondato il colpo ripartendo da lui per giocare la Champions League.- Il marchio di fabbrica della sua Fiorentina era il 4-2-3-1, col quale però nell’ultima stagione ha avuto qualche problema a fare gol con gli attaccanti: 10 Beltran, 7 Nzola e 4 Belotti (da gennaio).: vediamo quindi la possibile formazione tipo di Italiano considerando i giocatori attualmente in rosa, inserendo quindi anche Calafiori e Zirkzee che saranno protagonisti sul mercato.

: Skorupski; Posch, Calafiori, Beukema, Kristiansen; Aebischer, Moro; Orsolini, Fabbian, Ferguson; Zirkzee.- Italiano. Nell’ultima stagione, invece, la Fiorentina ha perso la finale di Conference ai supplementari contro l’Olympiakos (decisiva la rete di El Kaabi). Sulla panchina del Bologna farà il debutto in Champions League.