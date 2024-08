Come può giocare la Roma senza Dybala

Getty Images

Dall'Arabia Saudita fanno sul serio per, l'Al-Qadsiah strizza l'occhio all'argentino e porta avanti i colloqui con la Roma. La Joya non vorrebbe lasciare i giallorossi e si è preso del tempo per riflettere, sul tavolo secondo quanto filtra. La Roma da parte sua ha già dato l'ok verbale all'offerta da 18 milioni di euro per il cartellino di Dybala che ha un contratto in scadenza a giugno 2025.- L'addio di Dybala alla Roma è un'ipotesi concreta, in queste ultime due settimane di mercato l'affare potrebbe decollare e Daniele De Rossi sta iniziando a pensare a come ridisegnare la squadra senza l'argentino. Dal mercato sono arrivati Soulé e Dovbyk che saranno protagonisti centrali della nuova Roma,: temporaneamente El Shaarawy, tra un paio di settimane potrebbe essere un nuovo acquisto.

- Paulo Dybala a Roma non ha più un ruolo centrale., l'allentore ha avallato una possibile cessione dell'argentino e così quando è arrivata l'offerta dall'Arabia Saudita il club ha valutato seriamente un addio che sta prendendo corpo.