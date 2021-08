Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il 2-1 della sua Fiorentina in casa contro il Torino: “La cosa più bella è stata che mia moglie è arrivata settimana scorsa e ha pianto dopo la Roma, stasera invece era più felice. Abbiamo fatto tante cose sul mercato, ognuno ha fatto la sua parte, non ho critiche verso nessuno. Cosa devo fare di più sul mercato? Forse andrò in Inghilterra e prendo... Come si chiama, quello che costa poco... Ronaldo (scherza, ndr)”.



VLAHOVIC - “Rimane qui, l'ho detto e sarà una promessa mantenuta”.



BERARDI - “Potete parlare di lui, di Ronaldo, di Messi... Di chi volete”.



SOGNO EUROPA - “Vediamo, una cosa alla volta. Non faccio mai promesse che non posso mantenere, stasera è stata una bella partita, così come già a Roma. Ho visto una bella squadra e un allenatore bravo”.