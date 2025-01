Como, che colpo! UFFICIALE l'arrivo di Caqueret, è il più caro della storia

Questo il comunicato con cui il club lariano ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore0: "Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio di Maxence Caqueret dall’Olympique Lione. Il 24enne centrocampista francese, prodotto dello stimato Settore Giovanile del Lione, si unisce con un contratto di quattro anni e mezzo, impegnando il suo futuro con il club lariano fino a giugno 2029. Caqueret ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2019 e si è guadagnato un ruolo di rilievo agli Europei Under-19. Da allora ha collezionato oltre 147 presenze in Ligue 1".

- In merito all’ingaggio di Maxence Caqueret, Cesc Fàbregas ha dichiarato: "Maxence è un giocatore versatile e ha la capacità di dettare il ritmo del gioco. La sua esperienza ai massimi livelli del calcio europeo contribuirà a rafforzare il nucleo della nostra squadra. Lo conosco e ho seguito la sua carriera nel corso degli anni, per questo siamo molto felici di averlo con noi".- Caqueret è sbarcato ieri sera in Italia e questa mattina ha sostenuto le visite mediche, passaggio propedeutico alla firma sul contratto. Operazione a titolo definitivo: nelle casse dell'OL sono andati