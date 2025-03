Como, Dele Alli va oltre l’espulsione: "Avrei preferito tornare con un goal, ma è bello essere di nuovo in campo"

Getty Images

: “In qualche modo avrei comunque annunciato il mio ritorno dopo questi ultimi due anni.”.Queste le parole rilasciate dal numero 8 lariano sul proprio profilo Instagram al termine della gara che ha visto il Milan vincere 2-1 a San Siro in rimonta.dai campi da gioco.

Il centrocampista inglese è, infatti, tornato al calcare il manto verde(la sua ultima partita ufficiale risaliva al 26 febbraio 2023 in Turchia nel pareggio per 0-0 tra il suo Besiktas e l'Antalyaspor). Il suo esordio con la maglia del Como è arrivato nel peggior modo possibile, ma nonostante questo il classe ’96 non perde la speranza., però, si aspetta di più dal suo giocatore, soprattutto per l'esperienza che ha: "Dele Alli è un giocatore che ti fa goal e ho provato a dargli quella opportunità che magari in questo momento non merita: è arrivato da due settimane.