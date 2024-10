Como, Fabregas: "Non valiamo i 9 punti che abbiamo, ho ancora fiducia"

Getty Images

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa prima che i suoi sfidino, giovedì, la Lazio per la decima giornata di Serie A.

L'ANALISI - “Non sono triste per la sconfitta di Torino, ma arrabbiato un po’ sì. Sono sempre più convinto che il Como stia dimostrando di valere più dei suoi 9 punti. Tante statistiche lo confermano: siamo la seconda squadra che concede meno occasioni, dopo la Juve. E ne posso citare altre: secondi per efficacia del contropiede, terzi per occasioni create grazie al pressing alto. Questo mi dà tanta fiducia. Abbiamo commesso qualche errore sui gol presi, magari più per poca convinzione che per errori evidenti. Facciamo pochi gol? Vero, ma anche a Torino ci sono state nove conclusioni: i meriti vanno dati anche ai portieri“.

“Affrontiamo, in Italia e in Europa, con giocatori di alto livello: c’è un grande lavoro alle spalle. Saràma anche per capire le scelte da fare per le prossime partite ravvicinate“.“Non ragiono così: il punto non è l’errore di, ma la reazione all’errore. E luiL’errore fa parte del calcio, noi puntiamo a migliorare per lottare fino alla fine anche contro le squadre più forti“.