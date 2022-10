Non solo per dare una mano ad una squadra sorprendentemente invischiata in piena lotta per non retrocedere.



Per i tifosi del Como accorrere in massa al Sinigaglia nei tre prossimi impegni casalinghi dei lariani avrà anche un'altra valenza, ben più alta della prima.



La dirigenza lombarda ha infatti deciso di destinare gli interi incassi delle sfide interne con Benevento, Venezia e Bari a favore della onlus 'Quelli che con Luca', associazione senza scopi di lucro attiva nei campi della ricerca per trovare una cura alla leucemia infantile.



Ne dà notizia stamane il quotidiano locale La Provincia.