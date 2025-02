Como-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Lasi apre con il posticipo del venerdì allo Stadio Sinigaglia: c'èI lariani di Cesc Fabregas, reduci da una finestra di mercato invernale intensa, hanno 22 punti e vogliono rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Atalanta e Bologna per cercare punti preziosi nella lotta salvezza.I bianconeri di Thiago Motta di punti ne hanno 40 e, dopo il 4-1 all'Empoli nel turno precedente, cercano un altro successo che permetterebbe di scavalcare momentaneamente la Lazio al quarto posto.Tutte le informazioni su Como-Juventus:

: Como-Juventus: venerdì 7 febbraio 2025: 20.45: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251): DAZN, Sky Go, NOW: Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Caqueret; Diao, Paz, Ikoné; Cutrone.. Fabregas.

: Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, McKennie; Thuram, Locatelli; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.. Motta.- Fabregas pensa di lanciare dal 1' Smolcic, in vantaggio su Iovine ed Engelhardt, Caqueret in vantaggio su Da Cunha mentre Douvikas e Azon provano a insidiare Cutrone. Nella Juve ballottaggi sulle corsie difensive con Savona e McKennie avanti sui nuovi arrivati Costa e Kelly, più Gonzalez di Conceiçao mentre davanti tocca ancora a Kolo Muanicon Vlahovic dalla panchina.- La sfida tra Como e Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN e Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Como-Juventus sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

- La telecronaca di Como-Juventus su DAZN è affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Valon Behrami.