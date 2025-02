Como-Juventus, per l'AIA Gatti non è da rigore: ma si cerca uniformità. Stasera la spiegazione

Il tocco diad anticipare Tasos Douvikas poco prima del rigore decisivo trasformato da Randal Kolo Muani in Como-Juventus 1-2 è stato oggetto di numerose polemiche, la più rumorosa quella del tecnico locale, Cesc Fabregas."Non c'è alcuna interpretazione, è un rigore nettissimo: Gatti la devia e toglie a Douvikas la palla della vittoria. Alla fine perdi la partita e resti come uno stupido, con zero punti. Oggi non resto zitto perché a gennaio è già successo tante altre volte. Io non parlo per me: difendo Como, la società e la città. Basta. Scuso l'arbitro di stasera, ci sta che non l'abbia visto, ma quando questa giocata va al VAR sì che mi vengono i dubbi...".

Questa sera, durante Open Var, il format di Dazn con i vertici dell'AIA che analizzano gli audio tra arbitro di campo e sala VAr,considerando il movimento di Gatti congruo alla sua intenzione.Ma il punto di Fabregas è un altro, ed è condiviso dal designatore Rocchi:Altrimenti le polemiche continueranno ad affastellarsi ogni weeked.