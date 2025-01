Como-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

La Serie A torna in campo, si giocaper il recupero della 19esima giornata.Al Sinigaglia va in scena la partita posticipata per la partecipazione dei rossoneri alla Supercoppa Italiana, vinta proprio dalla squadra di Sergio Conceiçao in finale contro l'Inter.Sia i lariani di Cesc Fabregas sia i rossoneri arrivano da un pareggio per 1-1: il Como ha fermato la Lazio venerdì sera, mentre Morata non è bastato al Milan per battere il Cagliari. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti: i lariani per la salvezza, il Diavolo per ridurre il gap dalla zona Champions League.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Como - Milan in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Como - Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tutte le informazioni su Como-Milan:: Como-Milan: martedì 14 gennaio 2025: 18.30: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252: DAZN, Sky Go, NOW: Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone.. Fabregas.

: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham.. Conceiçao.- Il Como deve fare a meno di Nico Paz, fuori per l'infortunio alla caviglia rimediato dopo il durissimo intervento di Gigot, spazio quindi a Diao con Cutrone che sfida il proprio passato. Nel Milan torna a Emerson Royal dalla squalifica, Abraham può far rifiatare Morata e Bennacer in mezzo più di Musah. Ballottaggio Gabbia-Tomori in difesa.- La sfida tra Como e Milan sarà trasmessa in diretta datramite app fruibile su smart tv di ultima generazione o su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Como-Milan sarà trasmessa in diretta tv anche da: i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.- Como-Milan sarà disponibile anche in diretta streaming tramitesu dispositivi mobili (app) o collegandosi al sito ufficiale su pc e notebook.Per gli abbonati Sky c'è l'opzioneGo, servizio streaming dedicato disponibile su vari dispositivi mobili come smartphone e tablet (app), pc e notebook via sito ufficiale.Un'altra opzione è rappresentata da, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Dario Mastroianni con il commento tecnico di Dario Marcolin. Su Sky sarà a cura di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.