Il CONI ha approvato, con delibera della Giunta Nazionale del 16 luglio, il nuovo Statuto federale, prevedendo all'art. 26, comma 1, che il Presidente dell'AIA è membro di diritto del Consiglio Federale "in conformità all'art. 2, co. 2, del Regolamento FIFA sugli arbitri e ai Principi Fondamentali del CONI".



Appare così rafforzata la rappresentanza dell'Associazione, che viene espressa attraverso il 2% ad essa attribuito, con il diritto di voto nel principale organo direttivo collegiale della FIGC.



"Lo avevamo sempre sostenuto, in tutte le sedi, a ragion veduta, e oggi registriamo questo meritato riconoscimento delle nostre idee e delle posizioni da sempre sostenute, con fermezza e cognizione, nel rispetto delle armonie istituzionali”. Lo afferma il Presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, commentando la notizia condivisa con il Comitato Nazionale.