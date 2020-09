Antonio Conte rivuole il suo scudiero per l’assalto allo scudetto e alla Champions League. Il tecnico dell’Inter ha messo in cima alle sue preferenze N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea e della nazionale francese, con il quale l’ex ct della nazionale ha vinto un titolo in Premier e una FA Cup nel suo biennio londinese. Ci sono ottime possibilità che la coppia possa ricongiungersi a San Siro sponda nerazzura visto che i betting analyst danno lo sbarco del campione del mondo a 2,75. Quello di Kanté sarebbe un rinforzo fondamentale per l’Inter in vista della nuova stagione: forza, tecnica e personalità sono le armi vincenti del francese. Oltre a un legame particolare con i tecnici italiani: prima di vincere con Conte e il Chelsea, infatti, il centrocampista parigino è stato uno degli eroi dello storico trionfo in Premier League del Leicester guidato da Claudio Ranieri.