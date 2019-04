Zhang cambierebbe allenatore solo se fosse certo di poter arrivare a Conte. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come il futuro della panchina dell'Inter sia ancora tutto da decidere e come la proprietà cinese tenga molto in considerazione il serio rischio di dover corrispondere due stipendi molto alti, quello di conte per l'appunto, ma anche quello di Spalletti, pochi mesi fa ha rinnovato fino al giugno del 2021. “Il pareggio di sabato sera contro la Juventus non ha rafforzato la posizione di Spalletti e una qualificazione alla prossima Champions non cambierà le carte in tavola. Il discorso per quel che riguarda il tecnico di Certaldo è chiaro: la sua carriera dimostra che, per quel che riguarda la qualificazione alla Champions è una “garanzia” (l’ha praticamente sempre ottenuta) e, visto che lui si è lanciato in una dichiarazione d’amore inattesa («Resterei all’Inter per 100 anni, ma non decido io»), sarà cambiato solo se il presidente Zhang e i suoi collaboratori riusciranno a mettere le mani su un allenatore giudicato migliore. Il numero uno della loro lista è Antonio Conte, che ha già lavorato con Marotta alla Juve e che il ds Ausilio aveva cercato nel 2017. L’Inter per ora è stata frenata da una questione economica: Lucio ha un contratto fino al 2021 che, compreso il suo staff, costa alla società 25 milioni di euro lordi. Considerando che Conte ne chiede oltre 11 netti all’anno, per tre anni, più gli ingaggi del suo nutrito staff, si tratta di un dispendio finanziario notevole. Conquistata la certezza della Champions i dirigenti, che sono consapevoli del rischio di dover pagare fino all’ultimo euro Spalletti (così è stato per lo Zenit quando lo ha esonerato), proveranno a vedere se sarà possibile limare le pretese di Conte inserendo dei bonus legati ai risultati e alle vittorie per… pagare una parte della liquidazione che spetta a Spalletti”.