La Gazzetta dello Sport racconta quella che è stata la prima giornata milanese per Antonio Conte, dopo il rientro da Madrid.



“Come un deja-vu, soltanto che stavolta non c’è nulla di ambiguo o da nascondere. Antonio Conte ha cominciato a respirare l’aria di Milano da tecnico dell’Inter ed è stato pizzicato da telecamere e cronisti in pieno centro, a pochi passi dalla sede del club, a passeggio, in compagnia del vice ds Dario Baccin. L’ultima volta a passeggio per le vie del centro era il 31 gennaio, ultimo giorno del mercato invernale: ufficialmente era a Milano per questioni svincolate al calcio, ma quella presenza cominciò ad aprire la fantasia e il desiderio dei tifosi. Ieri Conte s’è goduto la prima giornata lavorativa a Milano: alle 9.30 era già in visita in sede dove ha incrociato Marotta e appunto Baccin. Poi un pranzo veloce e nel primo pomeriggio l’appuntamento più atteso ad Appiano Gentile. Conte è entrato per la prima volta nel suo nuovo centro sportivo intorno alle 15, in quella che trasformerà in una seconda residenza a Milano”.