Le dure parole pronunciate da Conte nel post partita di Atalanta-Inter sanciscono uno strappo tra l'allenatore e la società di viale della Liberazione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Si è fatto il primo regalo per i 51 anni, ma non ha voglia di festeggiare. Antonio Conte si prende il secondo posto a Bergamo, in una notte che aveva tanti significati per sé e per la sua Inter, e spara a zero contro la società, senza troppi giri di parole. Voleva ruggire come l’Atalanta e c’è riuscito. Però davanti ai microfoni non c’è euforia. Tutt’altro. Il volto è tirato, Conte è durissimo. Lo strappo con il club è netto, chissà se potrà essere sanato”.