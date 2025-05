Getty Images

Conte, scudetto e addio? I bookie puntano sulla permanenza, ma in quota spuntano Milan e Juventus

20 minuti fa



Milan e Juventus bussano alla porta di Antonio Conte. Continuano i dubbi legati al futuro dell'allenatore salentino, a caccia del quarto scudetto a Napoli: come riporta Agipronews, infatti, spuntano in quota le ipotesi di un trasferimento al Nord Italia. Un suo approdo sulla panchina rossonera si gioca a 2,75, mentre un ritorno a Torino - dove ha giocato dal 1991 al 2004 e allenato dal 2011 al 2014 - vale 3,50.



Sulla lavagna degli esperti resta comunque in pole la permanenza a Napoli, offerta a 1,50, forte anche di un contratto che lo lega al club di De Laurentiis fino al 30 giugno 2027 e per migliorare i quarti di finale di Champions League - miglior risultato finora conquistato - sotto la sua guida.