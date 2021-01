Questa sera il Napoli tornerà in campo per affrontare lo Spezia in vista dei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra attualmente è in ritiro presso l'Hotel Britannique di Napoli dove ieri c'è stato l'incontro tra De Laurentiis e Rino Gattuso (LEGGI QUI). Per la sfida di questa sera l'unico assente che sarà(alle prese con il Covid-19), mentre ci sarà il rientrantee il giovane classe 2002Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.