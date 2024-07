Copa America, i risultati della notte: tris Venezuela. Messico eliminato tra le polemiche

Getty Images

La notte di Copa America ha confermato il buon momento del Venezuela che batte 3-0 la Giamaica e conquista i quarti di finale contro il Canada., i gol di Bello, Rondon e Ramirez condannano i Reggae Boyz, che chiudono la loro avventura con zero punti. Nell'altra sfida del girone, a Glendale, in California, il Messico non va oltre il pareggio 0-0 contro l'Ecuador e viene così eliminato. Ai quarti va la Tricolorcapocannoniere del torneo con 4 reti.

Messico a casa, tra le polemiche. SonoAl 10’ c’è un mani evidente in area di Torres che non viene sanzionato. Al 52’ un cross di Huerta viene deviato dal braccio di Hincapie: per arbitro, il guatemalteco Mario Escobar e Var anche qui non ci sono ragioni per indicare il dischetto. L’ultimo nell’extra recupero di dieci minuti: Martinez viene sgambettato in area, l’arbitro concede il rigore ma poi viene richiamato al monitor.. Finisce 0-0, per il Messico un'altra delusione. Per l'Ecuador del talento Paez ci sarà ora l'Argentina di Messi.

Gruppo B

49' Bello (V), 56' Rondon (V), 85' Ramirez (V)