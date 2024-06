AFP via Getty Images

Italia ko, il post polemico di Balotelli: cos'ha scritto

un' ora fa



L'Italia calcistica si è fermata per osservare la prestazione degli azzurri contro la Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2024. E si è indignata per la prestazione della squadra di Spalletti, spazzata via da quella di Yakin. Un'eliminazione inaspettata che brucia ma che è stata ampiamente meritata.



IL POST - A commentare quanto accaduto a Berlino, anche Mario Balotelli. L'ex attaccante azzurro, subito dopo il flop azzurro, ha pubblicato una storia su Instagram che si presta a diverse interpretazioni. Ha postato un video in cui si rivede il suo super gol segnato contro la Germania nelle semifinali di Euro 2012, con il commento "Repeat". La punta dell’Adana Demirspor insomma voleva sì ricordare la sua doppietta ai tedeschi, datata 12 anni fa, ma anche sottolineare come con lui in campo magari il risultato sarebbe potuto essere diverso.