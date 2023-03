Continua la cavalcata dell’Annecy in Coppa di Francia. Il club di Ligue 2 batte il Marsiglia al Velodrome dopo una lunghissima serie di rigori(ben 16) con l’errore decisivo di Balerdi e vola in semifinale. La gara si era chiusa sul 2-2 al 90’, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Veretout. La squadra di Tudor aveva poi sbagliato un penalty con Sanchez e trovato il pari in extremis con il giovanissimo Mughe.



Si è trattata di una giornata però piena di risultati inattesi. Il Nantes infatti ha battuto a sorpresa il Lens 2-1, mentre il Tolosa ha rifilato un tennistico 6-1 al Rodez. Già in top 4 il Lione.