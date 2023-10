Sono stati assegnati anche i diritti per la Coppa Italia e per la Supercoppa Italiana: per il triennio 2024-27, le due manifestazioni saranno di Mediaset. Lo ha deciso l’assemblea dei club della Lega Serie A, che ha accettato la proposta della tv di Pier Silvio Berlusconi. L’offerta di Mediaset è stata di circa 56 milioni di euro (compresa anche la parte variabile), più 2 di costi fissi, per un totale di circa 58 milioni annui rispetto ai 48 milioni versati all’interno del triennio 2021/24. La votazione ha visto 18 voti favorevoli, con il Napoli astenuto e la Fiorentina astenuta per delega, in quanto non presente all’Assemblea odierna.



NIENTE RAI – Rimane ancora a secco, dunque, di competizioni, la RAI, che già nello scorso triennio (2021-2024) aveva lasciato i diritti a Mediaset.