Sarà la sfida tra Cremonese e Fiorentina a chiudere la due giorni di semifinali di Coppa Italia. I viola, in grande forma come testimoniano le otto vittorie consecutive tra Italia ed Europa, puntano sulla ritrovata vena realizzativa di Arthur Cabral, già a segno nell’ultimo precedente in campionato. Con la nuova opzione offerta dai betting analyst. “Marcatore Plus”, la scommessa sul gol del brasiliano marcatore - o del suo sostituto - verrà considerata vincente anche nel caso colpisca il palo o la traversa nei novanti minuti dello “Zini” e per l’occasione proposta dai bookie a 2,85 mentre sale leggermente, a 3,10, la scelta sull’altro centravanti della formazione di Italiano, Luka Jovic. In casa grigiorossa occhio invece a Cyriel Dessers, in rete nell’ultima di Coppa Italia a casa della Roma e sul podio dei giocatori con più legni colpiti - tre - in Serie A. L’opzione “Marcatore Plus” abbinata all’ex Feyenoord si gioca a 4,05, stessa quota dell’esperto centravanti di casa Daniel Ciofani, capocannoniere stagionale della Cremonese e in rete nell’ultima giornata di Serie A contro l’Atalanta.