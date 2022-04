Dopo le calde sfide tra Juventus e Fiorentina e il derby di Milano in semifinale, la Coppa Italia 2022 sarà assegnata con quella che probabilmente è la gara più affascinante del calcio italiano. Mercoledì 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma il derby d’Italia Juventus-Inter sarà una partita equilibrata nei pronostici, con le quote che però vedono i nerazzurri in vantaggio. Per quanto riguarda la lavagna scommesse la squadra di Simone Inzaghi, che la Coppa Italia l’ha vinta tre volte da giocatore e una volta da allenatore con la Lazio, si gioca vincente a 2,28, mentre il pareggio che porterebbe ai tempi supplementari è proposto a 3,45. La Juventus campione in carica e a caccia della quindicesima vittoria nella competizione cerca quel segno 1 che vale 3,10 la posta. Chi vincerà la competizione? In questo caso il segno 1 per i bianconeri vale 2,13, mentre l’Inter è proposta vincente a 1,66. Inzaghi cerca quindi la tripletta italiana nel suo primo anno in nerazzurro, dopo la Supercoppa vinta proprio contro la Juventus a gennaio e soprattutto considerando che è favorito nella lotta per lo Scudetto. Alla vigilia della 34esima giornata l’Inter si gioca campione d’Italia a 1,40 e il principale avversario è il Milan a quota 3,50. A 10 il Napoli, mentre la Juventus ormai è proposta a 500.