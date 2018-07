In casa Roma, è stato il giorno della presentazione ufficiale del promettente centrocampista classe '97 Ante Coric, acquistato per 7 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria: "È un vero piacere essere qui e poter allenarmi con questi giocatori. Non vedo l'ora di iniziare. Io come Modric? Il paragone mi lusinga, ma devo ancora crescere e dare il massimo. Devo lavorare tanto per avvicinarmi al suo livello".



Sul suo ruolo e De Rossi: “Il mio ruolo? Prima di tutto voglio iniziare ad allenarmi, poi vedremo il mister dove e quando vorrà impiegarmi. Ho scelto la Roma perché è un grande club, voglio dimostrare qui di fare bene. Appena ho saputo dell'interesse non ho esitato un momento. Per un giocatore giovane come me è importante ed è un onore arrivare qui e trovare un capitano come De Rossi. Devo cercare di apprendere da lui molte cose, sotto il profilo caratteriale e calcistico".