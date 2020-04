Via libera ai tamponi rapidi per il coronavirus. Con una circolare, il ministero della Salute ha dato l'ok per i test molecolari veloci, basati sulla rilevazione di geni virali nelle secrezioni respiratorie, spiegando anche i criteri di priorità per l'esecuzione: operatori sanitari esposti, operatori di servizi pubblici essenziali anche con sintomi lievi, lavoratori di Rsa asintomatici, persone fragili a causa di patologie croniche o comunque gravi come il cancro, e individui sintomatici all'interno di comunità chiuse, per identificare rapidamente focolai e garantire misure di contenimento. Infine, anche nelle aree dove la diffusione del virus non è ancora limitata e, dove ci siano le risorse, i test sono consigliati per tutti i pazienti con un'infezione respiratoria.