Ultima puntata sulle tre corse del campionato. Dopo Champions ed Europa League ci occupiamo della zona-retrocessione e dividiamo il 300 per cento delle possibilità di scendere di categoria essendo 3 i posti che portano alla retrocessione. Dividiamo queste possibilità in 10 squadre, dal Genoa in giù. Esattamente: Genoa, Parma, Sassuolo, Cagliari, Spal, Udinese, Empoli, Bologna, Frosinone e Chievo. Nelle ultime tre stagioni la quota salvezza è stata fissata in 38 punti (Spal l’anno scorso), in 34 (Crotone due anni fa) e in 39 (Udinese tre campionati fa). Quest’anno, se prendiamo l’Empoli (attualmente quart’ultimo, dunque salvo) come riferimento, la quota salvezza sarà intorno ai 34-35 punti.



GENOA 11a, 33 PUNTI - Mettiamo dentro la squadra di Prandelli solo per una questione matematica. Dopo aver battuto la Juve, mai sconfitta prima di Marassi, ha fatto un grande balzo in avanti in classifica e nell’autostima. Anche senza Piatek, il suo girone di ritorno è da applausi. Potrebbero essere sufficienti 2 o 3 punti per salvarsi. Probabilità di retrocedere: 3%



PARMA 11a, 33 PUNTI - Vale lo stesso discorso fatto per il Genoa. E’ vero che di recente ha abbassato la sua media, ma al neo promosso Parma per restare in Serie A basterà poco. Probabilità di retrocedere: 3%



SASSUOLO 13a, 32 PUNTI - A un certo punto della stagione, come obiettivo si pensava a qualcosa di più consistente di una salvezza. Poi invece gli emiliani si sono fermati. Sia chiaro, rischiano poco o nulla, ma alla prossima giornata è in programma il derby col Bologna e se lo perdesse un po’ di preoccupazione si avvertirebbe dalle parti di Sassuolo. Probabilità di retrocedere: 6%



CAGLIARI 14a, 30 PUNTI - La Sardegna Arena è il suo fortino e dopo averci battuto prima l’Inter e poi la Fiorentina, meritando di batterle, la salvezza si è avvicinata. Un piccolo sforzo ed è fatta. Probabilità di retrocedere: 12%



SPAL 15a, 26 PUNTI - Con i ferraresi entriamo nella bagarre. L’anno scorso Leonardo Semplici portò la sua creatura alla salvezza realizzando 38 punti, quest’anno potrebbe bastarne anche qualcuno in meno. La squadra sta bene, come dimostra la vittoria sulla Roma, ma il calendario prevede che la Spal giochi i tre scontri diretti tutti fuori: a Frosinone alla prossima giornata, a Empoli e a Udine. Probabilità di retrocedere: 23%



UDINESE 16a, 25 PUNTI - E’ la sorpresa negativa della stagione. Con un organico offensivo che conta su De Paul, Pussetto, Lasagna e Okaka ha segnato solo 24 gol. Vediamo che effetti produrrà il secondo cambio tecnico. Ora tocca a Tudor. Rispetto alle altre ha una partita da recuperare, però all’Olimpico contro la Lazio. Probabilità di retrocedere: 24%



EMPOLI 16a, 25 PUNTI - Se retrocede, dovrà cercare la responsabilità nel mercato estivo e in quello di gennaio: i troppi errori commessi hanno condizionato una stagione che ha già portato il club toscano a un doppio cambio in panchina. La vittoria nell’ultimo scontro diretto col Frosinone, più ampia del 2-1 finale, è giunta in concomitanza col ritorno di Andreazzoli. Il calendario però fa paura: la Juve all’Allianz Stadium e il Napoli al Castellani nelle prossime due gare. Nelle successive quattro partite, tre scontri diretti: a Udine, in casa con la Spal e a Bologna. In mezzo l’Atalanta. Probabilità di retrocedere: 27%



BOLOGNA 18a, 24 PUNTI - L’arrivo di Mihajlovic è stato provvidenziale. Ora il Bologna è una squadra in salute, come ha dimostrato a Torino contro i granata. Dovrà ripetersi nel prossimo derby contro il Sassuolo. Palacio è un giocatore straordinario per questi livelli. Probabilità di retrocedere: 27%



FROSINONE 19a, 17 PUNTI - Dopo aver perso l’ultima possibilità a Empoli, adesso solo un miracolo può salvare la squadra di Baroni dal ritorno in B. L’organico non è al livello della massima categoria. Probabilità di retrocedere: 80%



CHIEVO 20a, 11 PUNTI - Se al Frosinone, che ha 6 punti in più, occorre un miracolo per salvarsi, al Chievo serbe un miracolo triplo. Per pensare di restare in A dovrebbe fare 23-24 punti nelle prossime 10 partite. Probabilità di retrocedere: 95%