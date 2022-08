Matteo Bianchetti è il capitano della Cremonese, neo-promossa in Serie A. Il difensore, 29 anni scuola Inter, si racconta in un'intervista al Corriere della Sera: "Ero stato operato d'urgenza alla spina dorsale. Nei momenti più duri i medici mi avevano detto che il calcio era uno degli ultimi problemi a cui pensare. Ho affrontato due operazioni per le quali non era sicuro che sarei riuscito a fare di nuovo una vita normale: ho fatto ore e ore di palestra, fisioterapia e rieducazione e centoventi partite dopo mi sono fatto un bel regalo grazie alla Cremonese. Adesso ho tanta voglia di dimostrare il mio valore".



"Devo dire mille grazie a mia moglie che ogni giorno mi ha fatto venire la voglia di andare a fare riabilitazione. E poi sarà un po’ l’anima di noi sportivi, abituati a non mollare mai per conquistare qualcosa: sono cresciuto a pane e sport e questo mi ha aiutato anche a rimettermi in discussione. La passione e la voglia di tornare mi hanno aiutato molto. Ho capito che le priorità della vita sono altre, ero troppo dipendente dal calcio e mi mettevo addosso troppa pressione. Erano anni che aspettavo di avere di nuovo la mia occasione. Il mio riferimento? È stato Barzagli, oggi mi piace molto la difesa dell'Inter da cui ho molto da imparare".