Massimiliano Alvini ha le idee chiare. per lui sarà la prima volta in serie A ma non si direbbe vista la convinzione con cui porta avanti il suo pensiero. Lui, toscano verace di Fucecchio, non usa mezzi termini. Parla di aggressione alta dell'avversario, di difesa uno contro uno, di convinzione.



La serie A non dovrà essere una gita per i grigiorossi. Nemmeno troppa paura per l'avversario, visto che l'organizzazione dovrà essere il punto su cui anche le big potranno schiantarsi. La linea giovane sarà il filo conduttore con la stagione precedente, partendo dalla conferma di qualche prestito e in questo senso Caleb Okoli via Atalanta e Leonardo Sernicola via Sassuolo sono i più vicini alla conferma.