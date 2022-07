L'ultima stagione di Ionut Radu è stata da dimenticare. Poco impiegato e protagonista, suo malgrado, di un errore che ha frenato la corsa scudetto dell'Inter. Ora per lui una nuova esperienza alla Cremonese. Ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport.



BOLOGNA - "Dopo l'errore in Bologna-Inter ero giù, è stato un momento molto difficile per me. Ricordo bene le parole di Samir Handanovic: il giorno dopo disse che quell'errore mi avrebbe fatto crescere. Aveva ragione, in questi casi bisogna rialzarsi e lavorare ancora più duramente. Dimenticare e imparare dagli errori".



CREMONESE - "Sono in una squadra che ha tanta voglia di fare, che dopo 26 anni è tornata in A con grande determinazione. Anche io sono qui per questo. E per me, per dimostrare ciò che valgo, cosa che non ho potuto fare negli ultimi due anni. Alvini e la costruzione dal basso? Sì, ma senza esagerare, quando si può fare. Se non c’è la soluzione, devo cercare le punte".