Cremonese, Stroppa: 'Contro la Roma non ho visto la solita squadra'

La Cremonese ha sfiorato l'impresa all'Olimpico. In vantaggio per 1-0 contro la Roma, ha perso 1-2 ed è stata eliminata dagli ottavi di Coppa Italia. Nel post partita l'allenatore Giovanni Stroppa ha commentato così la gara: "Nel secondo tempo la Roma ci ha messo in difficoltà con i suoi giocatori migliori - ha detto a Sport Mediaset - Non ho visto la solita Cremonese, nella gestione del pallone sappiamo fare molto meglio; ma la squadra ha risposto bene e la prestazione è andata in crescendo. Peccato per il risultato...".