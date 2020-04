Hernan Crespo, allenatore del Defensa y Justicia, ex di Inter, Milan, Lazio, Parma e Genoa, parla a Sky Sport del suo futuro da tecnico: “Se allenerei la Juventus? L'affetto verso l'Inter e il Milan è diverso, prima però dovrebbero propormelo. Non lo so, la mia ambizione è quella di tornare in Italia ma non lo so. Ho sempre giocato contro la Juventus e c'è sempre stato grande rispetto e competizione”.