Giuseppe Conte ottiene la fiducia alla Camera. Alle 20.48 è arrivato il via libera per il premier, che ha incassato 321 voti a favore, 6 in più della maggioranza assoluta fissata a 315. 259 sono stati i contrari, 27 gli astenuti. Applaudono il segretario del Pd Nicola Zingaretti ("E' un fatto politico molto importante") e Vincenzo Crimi per 5 Stelle ("Giusta risposta ai cittadini"). Replica invece il leader di Italia viva Matteo Renzi: "Fiducia risicata. Vedremo al Senato. Con un voto in più hai fiducia, ma difficoltà in commissioni".