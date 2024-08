Getty Images

Cristian Totti cambia squadra: ufficiale l'addio all'Avezzano, ecco dove va

12 minuti fa



Cristian Totti, figlio di Francesco, lascia l'Avezzano e passa all'Olbia, in Serie C, club allenato dall'ex portiere di Milan, Genoa e Nazionale Italiana, Marco Amelia.



Ecco l'annuncio dei sardi: "L'Olbia Calcio è lieta di annunciare l'arrivo di Cristian Totti, trequartista classe 2005 e figlio d'arte del leggendario Francesco Totti. Seguendo le orme del padre, Cristian ha respirato il calcio sin da bambino, cominciando proprio nelle giovanili della Roma. Dopo aver mosso i primi passi nel club giallorosso, Cristian ha continuato la sua carriera a Frosinone e poi in Spagna al Rayo Vallecano, mostrando grande determinazione e crescita costante. Siamo entusiasti di accogliere Cristian nel nostro club e siamo certi che saprà scrivere una pagina importante del nostro club. Benvenuto! Che il tuo viaggio con noi sia ricco di successi e soddisfazioni! In bocca al lupo".