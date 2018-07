Croazia-Danimarca 4-3 d.c.r (primo tempo 1-1) (secondo tempo 1-1) (tempi supplementari 1-1)



Marcatori: 1' M.Jorgensen, 4' Mandzukic



Rigori: Eriksen (D) fallito, Badelj (C) gol, Kjaer (D) gol, Kramaric (C), Krohn-Dehli (D) gol, Modric (C) gol, Schone (D) fallito, Pivaric (C) fallito, Jorgensen (D) fallito, Rakitic (C) gol.



CROAZIA: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (81' Pivaric); Rakitic, Modric, Brozovic (71' Kovacic); Rebic, Perisic (97' Kramaric); Mandzukic (108' Badelj).



DANIMARCA: Schmeichel; Knudsen, Kjaer, M. Jorgensen, Dalsgaard; Christensen (46' Schone), Delaney (98' Krohn-Dehli), Eriksen; Poulsen, Cornelius (66' N.Jorgensen), Braithwaite (106' Pione Sisto).



Arbitro: Pitana (Argentina)



Ammoniti: M.Jorgensen