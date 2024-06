Atalanta, Piccoli partirà per il ritiro: due club di Serie A su di lui

Il futuro diè tutto da scrivere. L’attaccante classe 2001 rientra all’dopo il prestito al Lecce e partirà in ritiro con il club orobico, agli ordini di Gian Piero Gasperini. La sua carriera potrebbe, però, proseguire lontano da Bergamo. Sulle tracce di Piccoli ci sono, infatti, due club di Serie A,, che vorrebbero riprenderlo in vista della prossima stagione.Roberto Piccoli ha recitato un ruolo fondamentale nella salvezza del Lecce guidato prima da D’Aversa e poi da Gotti. L’attaccante classe 2001 ha realizzato 5 reti, tre delle quali dopo l’83’, consentendo in due casi ai salentini di conquistare il pari e addirittura contro la Fiorentina di ribaltare il risultato nei minuti di recupero.

L’Atalanta e Roberto Piccoli sono legati da un contratto fino al 30 giugno 2026. L’attaccante bergamasco ha, dunque, ancora un accordo di due anni con la società di Percassi.Sulle tracce di Roberto Piccoli ci sono Lecce ed Empoli. I due club, in cui l’attaccante classe 2001 di Bergamo ha già militato, vorrebbero rinforzare il reparto avanzato proprio con il calciatore di proprietà dell’Atalanta. Una situazione da monitorare e che potrebbe evolversi nelle prossime settimane.