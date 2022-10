Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Intorno alle 21.50 di ieri, alcuni studenti dell’università di Cagliari di ritorno dalla mensa sentono un rumore spaventoso e vedono delle macerie intorno alla zona del polo umanistico. L’Aula Magna di Geologia, situata in via Trentino e utilizzata di recente dalla facoltà di Lingue, è ridotta in macerie ma il caso ha voluto che la struttura cedesse in un orario in cui non ci sono lezioni. Secondo l’Ansa, dell’edificio resta la parte inferiore della facciata e le colonne portanti che mantenevano la struttura attaccata a un altro edificio a forma di C, in cui è presente anche un asilo., ha dichiarato poco dopo l’accaduto: “Non c'è stato nessun segnale che potesse verificare quanto accaduto. Gli edifici delle nostre facoltà vengono ispezionati regolarmente e per fortuna il custode chiude le stanze.”Durante la notte i Vigili del fuoco e il 118 hanno ispezionato l’area, cercando possibili feriti tra le macerie grazie all’aiuto di cani e droni.ha rilasciato una dichiarazione che lascia spazio a pochi commenti: “Il Signore ci ha graziati.”Il diritto allo studio non deve essere legato a sentimenti come la paura di stare in un’aula, con gli atenei che dovrebbero garantire l’incolumità dei loro studenti attraverso un’attenta opera di restauro e sicurezza degli edifici, piuttosto che affidarsi alla divina provvidenza e a mantenere in piedi a tutti i costi un mercato degli affitti agli studenti fuorisede che tiene in vita tante città., per vedere riconosciuto quel diritto allo studio in sicurezza che non dovrebbe mai essere messo in discussione: “Manifestiamo per il diritto allo studio senza il rischio di morire schiacciati dalle macerie mentre facciamo lezione.”